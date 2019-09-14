Обновленный мемориальный комплекс открыли на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Реконструированный мемориальный комплекс "Огонь Вечной Славы" открыли на площади Победы в городе Михайловске на Ставрополье. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе краевого Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"В ходе работ отреставрировали сам памятник, полностью заменили тротуарную плитку на территории площади, обновили клумбы, установили скамьи для отдыха посетителей и новое освещение. Кроме того, на другом конце площади построили новый светомузыкальный фонтан", - говорится в сообщении.

"Огонь Вечной Славы" был установлен в Михайловске в 1974 году, за это время мемориальный комплекс обветшал. Весной 2019 года глава Ставрополья поручил районным и муниципальным властям провести ревизию всех памятников героям Великой Отечественной войны и воинских мемориалов. До 1 октября 2019 года в регионе планируется подготовить проектную документацию для каждого объекта, нуждающегося в ремонте. По предварительным оценкам, на Ставрополье насчитывается более 1,2 тыс. мемориалов и воинских захоронений.