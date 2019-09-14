Первый молодежный фестиваль уличной культуры прошел на центральной площади в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Первый молодежный фестиваль уличных культур Big City Life собрал в Грозном десятки спортсменов из разных регионов России. На центральной площади столицы Чечни прошло шоу мотоспорта, мастер-класс по джиу-джитсу от Джеффа Монсона и чемпионат по воркауту под музыкальное сопровождение DJ SLOW, передает корреспондент ТАСС.

"Такой фестиваль у нас в республике проводится впервые, и это очень круто, благодаря этому все больше развивается и пропагандируется как профессиональный, так и любительский спорт. Планируем подобные мероприятия организовывать ежегодно. Когда я начинал заниматься уличным спортом, нас было три человека в Чечне, сегодня более 1000 человек занимаются воркаутом, есть площадки, школы, федерация", - рассказал ТАСС президент федерации региона по стрит-воркауту Юнус Кудузов.

На площади также выступили приглашенные гости по нескольким видам спорта - паркуру, боевой акробатике и брейк-дансу. Мероприятие прошло при поддержке Росмолодежи и министерства Чеченской Республики по делам молодежи. "Приятно, что такой масштабный фестиваль проводится именно в нашей республике, в центре Грозного. Уверен, он внесет весомый клад в формирование здорового образа жизни подрастающего поколения", - отметил министр Чечни по делам молодежи Иса Ибрагимов.