CNN: владельцы Purdue Pharma готовятся вывести в офшоры порядка $1 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обнародовала данные, согласно которым владельцы американской фармацевтической компании Purdue Pharma перевели более $1 млрд на счета подконтрольных им и других финансовых компаний. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN. По ее данным, такое движение средств между счетами представителей семьи Сэклер - владельцев Purdue Pharma - может говорить о том, что они готовятся вывести в офшоры свое состояние в преддверии запланированной процедуры банкротства. В настоящий момент, уточняет телекомпания, прокуратура Нью-Йорка пытается установить местонахождение средств и их точную сумму.

В свою очередь представители семьи Сэклер подвергли критике генпрокурора Нью-Йорка, отметив, что речь идет о денежных переводах более чем десятилетней давности, которые, по их словам, "были абсолютно законны и во всех отношениях уместны". "Это циничная попытка генпрокурора посредством громких заголовков подорвать взаимовыгодное соглашение, которое поддерживается многими штатами и приведет к тому, что нуждающиеся в помощи люди и сообщества по всей стране получат миллиарды долларов", - приводит CNN заявление владельцев фармацевтической компании.

В среду газета The New York Times сообщила, что Purdue Pharma достигла договоренности о всеобъемлющем урегулировании первого из тысяч исков, связанных с причастностью этой американской фармацевтической компании к опиоидному кризису в США. По ее данным, договоренность достигнута с группой адвокатов, представляющих интересы властей штатов, округов и городов, а также коренных народов страны. Владельцы Purdue Pharma согласны выплатить потерпевшей стороне $3 млрд наличными в течение семи лет, но не станут признавать себя виновными в чем-то предосудительном. При этом сам фармацевтический гигант объявит себя банкротом, расформируется и образует новое предприятие, которое продолжит продавать сильнодействующее обезболивающее средство OxyContin, перечисляя все доходы от его реализации истцам.

Опиоидный кризис

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Президент США Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.