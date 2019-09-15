Активисты из Чехии провели в Севастополе пикет против переноса памятника Коневу в Праге

Порядка десяти чешских бизнесменов и представителей общественных организаций, которые в эти дни находятся в Крыму, встали около Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Они держали флаги Чехии, России и плакаты, на которых было написано "Осквернители победителей прошлой войны подталкивают к войне новой".

Ранее сообщалось, что совет района Прага-6 принял в четверг постановление о переносе памятника Коневу на новое место. Президент Чехии Милош Земан в тот же день назвал решение о переносе памятника позорным, поскольку Конев является символом красноармейцев, погибших при освобождении Чехословакии от немецко-фашистских оккупантов. Свое возмущение решением о переносе памятника выразил в пятницу МИД РФ.

"Памятник Коневу стоит на том месте с 1980 года, и его никто не трогал даже после изменений, которые произошли в конце 1980-х. Но сейчас на него стали брызгать краской, писать оскорбительные надписи, а управляющий этой части Праги стал бороться за то, чтобы его снести. Мы написали премьер-министру Чехии письмо от 20 общественных организаций с просьбой, чтобы правительство взяло под охрану памятник маршалу Коневу, сделала его национальной культурной достопримечательностью и взяло в свою собственность землю, где он стоит. Таким образом, местные власти лишатся права вмешиваться в его судьбу", - рассказал ТАСС председатель движения Magistra Vitae Йозеф Скала.

Он напомнил, что в освобождении Чехословакии участвовали около 500 тыс. советских солдат, из них более 140 тыс. человек погибли. "Еще десять лет назад даже ярые русофобы не рискнули бы что-то сделать памятнику, среди населения Чехии было еще много тех, кто помнил, как страну освобождали советские войска, тех, кто бросал им цветы. Сейчас сменилось поколение, и детям в школе или ничего не говорят, или рассказывают, что страну освободили американцы", - добавил собеседник.

Чешская писательница и общественный деятель Ленка Прохазкова также считает, что происходящее - следствие фальсификации истории Второй мировой войны. "Ситуация с памятником - только вершина айсберга, а на самом деле в Чехии идет психологическая борьба. Наших детей в школе сейчас перепрограммируют и забирают у них чувство благодарности к советским войнам, которые спасли наш народ - а у тех, кто забывает такое, нет ни чести, ни характера. Но я уверена, что чешский народ очень умный, и что даже если памятник уничтожат, то возникнет стихийное место памяти", - отметила Прохазкова.