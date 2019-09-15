Зоопарк Хайнаня приготовил для панд "лунные пряники" по случаю праздника Середины осени

ХАЙКОУ /Китай/, 15 сентября. /ТАСС/. Руководство зоопарка в административном центре Хайнань городе Хайкоу приготовило по случаю традиционного праздника Середины осени (в 2019 году 13-15 сентября) для обитающих там панд уникальное лакомство - "лунные пряники" с особой начинкой. Об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".

По данным издания, деликатес для больших бамбуковых медведей, которые считаются национальным символом КНР, приготовили сами работники комплекса. В зоопарке обитают две панды - Гунгун и Шуньшунь. С учетом их гастрономических пристрастий сотрудники добавили в пряники особую начинку - ростки молодого бамбука и морковь.

Пара панд появилась на Хайнане осенью прошлого года, куда их впервые в истории доставили самолетом из юго-западной провинции Сычуань. В зоопарке Хайкоу животным выделена довольно обширная зона площадью 1 тыс. кв. метров, включающая площадку под открытым небом, специальные помещения, а также территорию, предназначенную для изучения их повадок, размещения ухаживающих за ними специалистов.

Для бамбуковых медведей в Хайкоу созданы все необходимые условия, учитывающие специфику привычного им природного ландшафта - там есть горы, пруды, лужайки, а также деревянные конструкции, благодаря которым животные могут поддерживать себя в хорошей физической форме. Как проинформировали власти, в случае если панды к концу 2020 года адаптируются к условиям тропического острова, они там останутся на более долгий срок.

Жители Китая отмечают праздник Середины осени ежегодно, он приходится на пятнадцатый день восьмого лунного месяца и связан с окончанием основных сельскохозяйственных работ, когда население завершает сбор урожая. В этот день принято есть юэбины - "лунные пряники" с разнообразной начинкой - фруктовой, ореховой, мясной, яичной. Они символизируют полноту бытия, семейный достаток и женскую красоту.

Бамбуковые медведи - редчайшие животные. В дикой природе в горах провинции Сычуань их осталось немногим более 1,5 тыс. Хотя опыты по разведению в питомнике этих млекопитающих с красивой черно-белой или бело-коричневой шкурой приносят некоторые результаты, решающего сдвига в увеличении их популяции добиться пока не удается. Большая панда не только один из символов КНР, ее изображение можно увидеть на эмблеме Всемирного фонда дикой природы.