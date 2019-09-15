Православные верующие прошли крестным ходом в память княгини Елизаветы Федоровны

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. VIII Елисаветинский крестный ход, посвященный 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и 145-летию со дня рождения священномученика Сергия Махаева, прошел в воскресенье в усадьбе "Ильинское-Усово" в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

"Сегодня начинается паломничество в память преподобномученицы Елисаветы, и я хотел бы призвать Божье благословение на всех паломников, чтобы они получили от этого духовное утешение, исцеление от болезней своих, получили бы то, с чем они обращаются с молитвой", - приводятся в сообщении слова митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

В свою очередь глава фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова отметила, что в ходе крестного хода почитается память ее ближайшего сподвижника - настоятеля Спасской церкви священномученика Сергия Махаева. "Мы надеемся, что в ближайшее время появится музей новомученика и исповедника земли Русской. Он был известен как знаменитый богослов, духовное, он разработал специальную систему обучения сестер милосердия <...> Последним местом его служения был Ногинск, в то время Богородск, где он был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне", - отметила она.

Елисаветинский крестный ход проводится ежегодно с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам великой княгини Елизаветы Федоровны, которые отмечаются 18 сентября. Крестный ход прошел по маршруту, разработанному Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", объединяющему старинные подмосковные села Ильинское и Усово, входившие в императорскую усадьбу. Традиционно паломники совершают переправу через Москву-реку на плотах и по понтонному мосту.

Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" ведет научную и общественную работу по выявлению и сохранению исторических зданий императорской усадьбы "Ильинское-Усово" с целью создания на ее территории музейного объединения. Стараниями специалистов фонда при поддержке правительства Московской области в исторических зданиях усадьбы будут созданы музеи, которые станут объектами национального туристского проекта "Императорский маршрут". Он объединит места пребывания и паломничеств представителей Российского императорского дома - усадьбы, резиденции, дворцовые комплексы Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Крыма, Красноярского края, Воронежской, Костромской, Брянской и других областей.