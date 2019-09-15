Ведущий пищевой комбинат КНДР обновил ассортимент конфет, печенья, пива и соджу

ПХЕНЬЯН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Сондовонский комбинат, один из лидеров пищевой промышленности КНДР, запустил в производство 23 новых вида изделий от печенья и соевых конфет до пива и рисовой водки соджу к 10-й годовщине со дня своего основания. В этом смог убедиться корреспондент ТАСС во время посещения предприятия, расположенного в городе Вонсане в 250 км к востоку от Пхеньяна.

Как рассказал главный инженер комбината Гвон Ён Чхоль, датой основания завода считается октябрь 2009 года, когда завершилось строительство цехов и предприятие официально получило свое нынешнее название. При этом производственные линии были запущены на полную мощность в январе 2010-го. В настоящее время Сондовонский пищевой комбинат является одним из самых современных в КНДР и считается образцовым предприятием республики благодаря высокому качеству и широкому ассортименту продукции.

По словам Гвон Ён Чхоля, комбинат со штатом из 300 сотрудников - это единственное подобное предприятие в провинции Канвондо, где проживают около 1,5 млн человек. При этом, если судить по скромным размерам здания и небольшому количеству цехов, которые удалось посетить корреспонденту ТАСС, данный завод не имеет достаточной производственной мощности, чтобы в полном объеме обеспечить продуктами питания население провинции.

Печенье и соевые конфеты

Как рассказал главный инженер, основной продукцией комбината являются разнообразные виды печенья, которого на заводе производится около 10 тонн в день. На втором месте идут изделия из сои - примерно 7 тонн. По словам Гвон Ён Чхоля, в июле прошлого года предприятие посетил лидер КНДР Ким Чен Ын и лично попробовал выпускаемые на заводе печенье и соевые конфеты.

"Верховный руководитель сказал, что это очень вкусно и дети, должно быть, радуются, когда их едят", - с большой гордостью сообщил Гвон Ён Чхоль. По его словам, в ходе посещения Ким Чен Ын распорядился автоматизировать процесс расфасовки и упаковки соевых конфет, а также принять самые строгие меры гигиены, чтобы обеспечить стерильность производства. В настоящее время автоматическая линия смонтирована и уже запущена в работу.

При этом стоит отметить, что на фоне масштабного производства печенья и конфет доля мясной продукции, выпускаемой сондовонским комбинатом, выглядит весьма скромно. Ежедневно завод выпускает всего около 1 тонны сосисок и колбасных изделий. Интересно, что подобную диспропорцию производства, в результате которой возникает переизбыток одних и дефицит других продуктов питания, можно наблюдать и в сфере торговли КНДР.

Полки магазинов по всей народной республике заставлены огромным количеством ярких упаковок с печеньем и конфетами. При этом сосиски, в буквальном смысле, являются штучным товаром. Продаются они в ограниченном количестве и их стоимость указывается не за килограмм, а за штуку и составляет 800 вон ($0,1) за одно изделие весом около 50 г.

Выпуск соджу более 300% от плана

Помимо печенья и конфет, на Сондовонском пищевом комбинате выпускается широкий ассортимент напитков: соки, сладкая газированная вода, рисовое пиво и несколько видов традиционной корейской водки соджу. План по производству безалкогольных напитков составляет около 1 тыc. л в день, а спиртных - примерно 400 л.

Однако в ходе посещения центрального пульта автоматизированного управления комбината неожиданно выяснилось, что выпуск алкоголя на предприятии более чем в три раза превышает установленную норму. Монитор, на который в режиме реального времени выведены все параметры работы завода, показывал, что производительность цеха спиртных напитков составляет 363% от плана. При этом в цехе мясных изделий в соответствии с показаниями центрального пульта норма была выполнена всего лишь на 68%.

Как пояснили ответственные сотрудники местной администрации, которые обычно сопровождают в КНДР иностранных журналистов, посещающих те или иные предприятия, значительный разрыв в производстве водки и сосисок объясняется особенностями технологического процесса. По их словам, спиртные напитки на комбинате разливают только один раз в три дня, поэтому приходится троекратно увеличивать производительность. При этом значительное отставание мясного цеха от графика вызвано работами по установке и наладке нового оборудования.

Английский для рабочей интеллигенции

Еще одна интересная деталь, которая бросилась в глаза при посещении Сондовонского пищевого комбината, - это десятки табличек с английскими словами, установленных на территории завода. В импровизированный класс английского языка превращена аллея, которая ведет от проходной к центральному зданию. Большинство слов на белых табличках, прикрепленных к стволам деревьев, относится к пищевой промышленности, как, например, "мясо", "напиток", "эскимо", "рассол" и "грушевый сидр".

Как пояснил главный инженер комбината, таким образом сотрудники могут ежедневно изучать английский язык по пути на работу. В одном из помещений фабрики также установлена дюжина компьютеров, чтобы молодежь могла проходить дистанционное обучение без отрыва от производства. По словам Гвон Ён Чхоля, все это сделано в соответствии с поручением Ким Чен Ына, который во время посещения предприятия распорядился "создавать из заводских рабочих интеллигенцию КНДР".