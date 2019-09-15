Основную часть моста в Станице Луганской планируют открыть 27 ноября

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Основная часть моста через реку Северский Донец в Станице Луганской на линии соприкосновения в Донбассе должна быть открыта 27 ноября. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Согласно графику, к 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост", - сказано в сообщении.

Сейчас в Станице Луганской происходит асфальтирование дороги в направлении моста, где расположен пропускной пункт, а также продолжается разминирование. "По состоянию на 12:00 работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста. Было выявлено 32 опасных предмета. Разминировано, в частности, 1,25 га грунтовой дороги в лес, более гектара технологической дороги, 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста радиусом 125 метров", - уточнили в офисе главы государства.

Мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская - единственный официальный пункт пропуска между Украиной и Луганской народной республикой (ЛНР). Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход организован по временным деревянным лестницам и настилам.

После разведения сил в районе Станицы Луганской стороны конфликта в рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 31 июля согласовали дорожную карту ремонта моста на этом участке.