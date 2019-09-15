Центр социокультурной адаптации инвалидов по зрению создадут на президентский грант в КБР

НАЛЬЧИК, 15 сентября. /ТАСС/. Проект директора Кабардино-Балкарской республиканской библиотеки для слепых Жанны Хамдоховой удостоен гранта президента РФ. На выделенные средства планируется создать Центр социокультурной реабилитации инвалидов, сообщила ТАСС Хамдохова.

"Библиотека помимо задач по информационному обслуживанию своих читателей берет на себя функцию социальной реабилитации. Абсолютное большинство наших читателей это незрячие люди, слабовидящие, которым не все доступно, не все они могут в вечернее время посещать места отдыха, театры и концертные залы. Им сподручнее приходить в библиотеку, где они хорошо ориентируются, знают когда и как прийти и мы будем предоставлять им в нашей библиотеке такую возможность", - сказала Хамдохова.

С театрами и творческими учебными заведениями региона заключены контракты, по котором их работники будут давать концерты и представления для читателей библиотеки. "По проекту предусмотрено создание любительских объединений по интересам, предоставление возможности инвалидам знакомится с услугами, которые предоставляют организации исполнительского искусства. В их числе Госфилармония КБР, Северо-Кавказский институт искусств, Кукольный и драматические театры республики", - добавила собеседница агентства.

Кабардино-Балкарская библиотека для слепых - единственная в республике специализированная библиотека универсального профиля, обслуживающая инвалидов по зрению, является уникальным книгохранилищем всех видов и жанров литературы как на обычных, так и на специальных носителях и была создана в 1967 году. Книжные фонды насчитывают около 40 тыс. единиц хранения и позволяют учреждению обслуживать разные в возрастном и социальном отношении группы незрячих читателей. Читатель здесь может найти широкий спектр отечественной и зарубежной литературы на русском языке, изданной обычным плоскопечатным шрифтом и рельефно-точечным (по Брайлю), а также в записи на магнитную ленту, аудиокниги на флэшкартах с криптозащитой, около сотни названий периодических изданий.

Грант президента РФ присужден Хамдоховой по результатам конкурса, проведенного в 2018 году для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Мероприятия в его рамках состоятся до конца 2019 года.