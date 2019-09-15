Температура воздуха в Москве снизится до 8 градусов тепла к следующим выходным

ТАСС, 15 сентября. Температура в Москве будет постепенно снижаться в течение следующей недели и достигнет 8 градусов тепла в выходные. Об этом в воскресенье сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Синоптики предупреждают, что в течение следующей недели температура будет постепенно опускаться. Уже в понедельник в городе будет 16 градусов, во вторник - 14, а в среду - 13. К выходным станет еще холоднее. В субботу температура опустится до плюс девяти, а в воскресенье - до плюс восьми градусов", - говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что температура воздуха ночью в течение рабочей недели может опуститься до 2 градусов тепла.