Пункт пропуска переселенцев "Суран" в Сирии заработал в обоих направлениях

ПУНКТ ПРОПУСКА "СУРАН" /Сирия/, 16 сентября. /ТАСС/. До войны о населенном пункте Суран в провинции Хама было известно довольно мало. В настоящее время сюда приезжает много автобусов, отправленных сирийскими властями, чтобы доставить к местам временного проживания переселенцев с подконтрольных боевикам территорий провинции Идлиб.

"Главное - ощущение безопасности"

Открытый в конце августа пункт пропуска "Суран" начал работать в обоих направлениях, северном и южном. Если раньше его пересекали в основном переселенцы из Идлиба, то сейчас в освобожденные города и села начали возвращаться мирные жители.

"Неописуемое счастье, когда наконец-то едешь домой. Самое главное - это ощущение безопасности, поэтому мы едем всей семьей - я, жена и четверо детей", - рассказал Суфьян Шейх, который надеялся вернуться домой в город Морек на протяжении восьми лет.

На небольшом посту в полуразрушенном здании всем прибывшим выдают временные документы. "Только в одном этом автобусе приехали 50 пассажиров, много детей и женщин. Сейчас ждем еще несколько автобусов", - рассказывает представитель местных властей. Накануне только за первую половину дня из Идлиба смогли уехать более 1,2 тыс. человек.

Попав на пункт пропуска "Суран", переселенцы из Идлиба регистрируются, а затем получают необходимую медицинскую помощь от сотрудников Сирийского арабского Красного Полумесяца. Здесь дежурят медики, открыты аптечные пункты на колесах. Порядок получения медикаментов очень прост: сюда приходят пациенты из автобусов, врач их осматривает и выписывает рецепт, по которому люди бесплатно получают лекарства.

Не оставить без помощи

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставляет в пункт самое необходимое, порядок в Суране обеспечивают военнослужащие военной полиции РФ. "Для нас важно, чтобы мирные люди, которые когда-то ушли отсюда, возвращались на свои земли. Здесь очень плодородные земли, фисташковые сады. Все это не должно пустовать, мирная жизнь должна налаживаться", - говорит начальник ЦПВС генерал-майор Равиль Мугинов.

Чтобы решать проблемы переселенцев на месте, в Суран в один день прибыли губернаторы провинций Хама, Хомс и Идлиб. "Сразу после того, как наши войска освободили Хан-Шейхун и Морек, мы начали восстанавливать водоснабжение, электричество, канализацию, ремонтировать школы. Обеспечиваем людей транспортом, чтобы они могли возвращаться в свои дома", - отмечает губернатор Идлиба Мухаммад Фалисаадун. По его словам, власти ожидают, что поток переселенцев, спасающихся от боевиков, и сограждан, которые намерены быстрее вернуться в освобожденные города, с каждым днем будет только увеличиваться.

Гуманитарный коридор в Суране и зона деэскалации в Идлибе

Об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей в деревне Суран власти Сирии объявили 22 августа, коридор находится под защитой сирийских военных. 31 августа они в одностороннем порядке остановили боевые действия в зоне деэскалации Идлиб. В результате проведенной в августе операции сирийская армия освободила территории на севере провинции Хама и юге соседней провинции Идлиб, которые боевики удерживали с 2014 года. Ключевым моментом стало возвращение контроля над городом Хан-Шейхун и выход к участку трассы Дамаск - Алеппо.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году территория трех этих зон перешла под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству, большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра". По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, с 4 марта 2018 года идлибскую зону деэскалации покинули почти 45 тыс. человек.