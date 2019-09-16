Турнир по морской робототехнике среди силовых ведомств стартовал во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по морской робототехнике "Аквароботех-2019" среди силовых ведомств начались во Владивостоке в понедельник, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Сегодня во Владивостоке на базе водной станции ЦСКА состоялось торжественное открытие вторых всероссийских соревнований по морской робототехнике "Аквароботех-2019". К участию в состязаниях привлечены 19 команд, которые представляют все флоты ВМФ России, Росгвардию, иные силовые ведомства, специалистов-разработчиков и производителей подводных роботизированных комплексов. Главным судьей соревнований является заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев", - говорится в сообщении.

В соревнованиях принимают участие безэкипажные катера, телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. В зависимости от класса им предстоит пройти различные этапы: выход в заданную точку с высокой точностью, проведение подводных технических работ и преодоление сложной подводной полосы препятствий.

Итоги соревнований будут подведены 20 сентября.