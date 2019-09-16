Бразильский штат просит помощи для борьбы с пожаром в районе курорта в Амазонии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 сентября. /ТАСС/. Власти бразильского штата Пара на севере страны обратились к военным за помощью в тушении лесного пожара в одной из самых популярных среди туристов природоохранных зон региона Алтер-ду-Шау. Об этом сообщила в воскресенье газета Folha de San Paulo.

Как сообщил изданию мэр города Сантарен, в состав которого входит природная зона, Нелиу Агийяр, с вечера субботы, когда началось возгорание, на борьбу с огнем были брошены 60 местных пожарных и батальон инженерных войск. "К обеду нам удалось частично взять пожар под контроль, но к вечеру он значительно усилился", - приводит газета его слова. В связи с обращением префекта руководство региона обратилось к командованию северного военного округа с просьбой направить авиатехнику и дополнительный контингент Национальных сил общественной безопасности, сообщает Folha. По предварительной версии правоохранителей, пожар стал следствием преднамеренного поджога.

Алтер-ду-Шау - популярное курортное местечко у слияния Амазонки и ее притока Тапажос. Здесь, по мнению британской "Гардиан", расположен самый красивый пресноводный пляж мира. Поселок с население менее 7 тыс. человек ежегодно посещают порядка 60 тыс. туристов.

Согласно статистике бразильского Национального института космических исследований (Inpe), c начала года в Амазонии зарегистрировано 57 829 пожаров. По данным ведомства, всего за первые восемь месяцев этого года пожары уничтожили более 4,3 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 1% территории биома.

В конце августа президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, позволяющий привлекать армию для тушения амазонских лесов. По информации Минобороны страны, в противопожарных мероприятиях задействованы свыше 43 тыс. военнослужащих. Для этих целей Минэкономики южноамериканской республики выделило военным 38,5 млн реалов (свыше $9 млн), несмотря на то, что ранее заявлялось об отсутствии у властей необходимых ресурсов.

В противопожарной операции задействовано 15 воздушных судов и 150 единиц спецтехники амазонского военного округа, базирующегося в столице штата Рондония, Порту-Велью, на западе Амазонии. Вторая военная группировка - северного военного округа - борется с пожарами в восточной части региона из столицы штата Пара, Белена.