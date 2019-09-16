Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных. Документ предписывает проводить эту работу бережным по отношению к животным способом и фиксировать ее на видеокамеру, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

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"Принятым постановлением правительства РФ утверждены методические указания, на основе которых уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ будут разработаны и утверждены региональные порядки осуществления деятельности с бесхозяйными животными <...> Описаны требования к оснащению автотранспортных средств, используемых для транспортировки животных, указание на необходимость гуманного обращения с животными, использования способов и методов, не приводящих к увечьям, травмам или гибели животных", - говорится в сообщении.

Постановление также вводит обязанность вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и процесса возврата животных к месту прежнего обитания, условия транспортировки животных без владельцев, включая максимальное количество перевозимых в автомобиле животных, предельное время перевозки, сроки передачи животного в приюты с момента отлова.

Регулирующие нормы приняты для реализации Федерального закона от № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".