Шнурову может грозить штраф за использование мата на концерте в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову может грозить штраф после использования ненормативной лексики на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время по факту использования ненормативной лексики собран материал для возбуждения административного дела по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), в дальнейшем материалы будут направлены в суд", - сказал собеседник агентства, уточнив, что санкции данной статьи предусматривают штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Концерт группы "Ленинград" состоялся в Ростове-на-Дону 13 сентября. Группа "Ленинград" создана в 1997 году в Санкт-Петербурге, лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики.

По данным источника, заявление в полицию на Шнурова написала сотрудница управления Министерства культуры по ЮФО.