Генпрокуратура раскритиковала компании за отсутствие антикоррупционных мер

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России подвергла критике организации за слабое выполнение антикоррупционных мер. Как заявил на открывшейся в Москве совместной конференции Генпрокуратуры и Минтруда "Участие организаций в противодействии коррупции" начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий, многие компании формально подходят к выполнению антикоррупционных требований и предотвращению конфликта интересов.

"В частности, не во всех организациях определены подразделения или должностные лица, ответственные за профилактику коррупции. Не принимаются локальные акты по вопросам профилактики правонарушений. Часто реализуемые организациями меры носят формальный характер", - привел он данные проверок прокуратуры. "Соблюдение антикоррупционных мер приобретает особую актуальность, если организация распоряжается бюджетными средствами, осуществляет деятельность в сферах наиболее подверженных коррупционным рискам и имеющих повышенное социальное значение", - подчеркнул Русецкий.

Так, по его словам, замгендиректора одной из организаций, созданной для выполнения задач федерального органа, "одновременно являлся председателем закупочной комиссии заказчика и членом совета директоров акционерного общества, с которым данная организация заключила более 200 контрактов на 14 млрд рублей". Тем самым, он не уведомил о личной заинтересованности и конфликте интересов.

"В другом случае один из заместителей председателя правления публичного акционерного общества, являясь председателем закупочной комиссии, должным образом не уведомил о возможности возникновения конфликта интересов при принятии решений о заключении договоров на выполнение работ на сумму более 30 млн рублей", - сказал он.

"Казалось бы - какая опасность в непринятии организациями мер по предупреждению коррупционных правонарушений. Это же вроде как внутреннее дело каждой организации, - заметил представитель Генпрокуратуры. - На самом деле это не так. И речь не только о репутационных рисках, а также о возможных санкциях".

В качестве примера он привел итоги проверки Главной военной прокуратуры в одном из акционерных обществ, где выявлялись невыполнение мер, предусмотренных антикоррупционной политики самой организации и отсутствие лиц, ответственных за профилактику коррупционных нарушений. "Все это стало одной из причин совершения работниками общества ряда коррупционных преступлений, которыми государству причинен ущерб в размере более 460 млн рублей", - отметил Русецкий.

Обязанность компаний

Русецкий напомнил, что меры противодействия коррупции в частном секторе предусмотрены статьей 13.3 закона "О противодействии коррупции", которой установлена обязанность организации принимать меры по предупреждению коррупции. "Данная обязанность распространяется на все без исключения организации вне зависимости от их организационно-правовых форм, размера уставного фонда и отраслевой принадлежности", - отметил он. А в компаниях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, прокуратура проводит проверки на системной основе.

В конференции принимают участие представители Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, "Аэрофлота", РЖД, "Камаз", Ростеха, Русгидро, ООО "Т2 Мобайл" (группа компаний Tele2) и ПАО "Российские сети".