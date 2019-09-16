В Перми в память о рэпере Децле появился граффити-портрет певца

ПЕРМЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Уличный художник Aртем Chance нарисовал на одной из городских стен Перми граффити-портрет с изображением рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл, который скончался в феврале 2019 года после выступления на частной вечеринке в Ижевске. Рисунок появился в память о певце и его песнях, подобные портреты друг за другом появляются в разных городах России, граффити уже есть в Москве, Казани, Ижевске, Тюмени, Краснодаре, Сочи, Новосибирске, Челябинске, Йошкар-Оле.

"Я сам с самого начала наблюдал за флешмобом [появления граффити], а потом решил присоединиться. Кроме того, обратились неравнодушные ребята с просьбой нарисовать портрет. Он [Децл] один из первых с кого началась хип-хоп культура в России, все мы выросли на его песнях. Мы сделали это на чистом энтузиазме, это полностью некоммерческий проект, тем самым выразили уважение Кириллу", - рассказал ТАСС автор граффити.

По словам художника, на работу ушло около 14 часов, рисовал он один, но несколько человек помогли с работой над фоном. Граффити появилось на кирпичной стене по адресу: ул. Плеханова, 36, корпус 4 - это здание расположено недалеко от пермского клуба "Облака", где за день до своей смерти выступал Кирилл Толмацкий. Портрет называется "Кто ты?" - по названию одного из альбомов Децла. "У него было несколько псевдонимов, один из них - это Le Truk. На стене изображен Le Truk. За основу взял одно из его фото в шляпе, на котором убраны глаза и основная часть лица", - добавил он.

Рэпер Децл скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после выступления на частной вечеринке в Ижевске. Как показала экспертиза, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнением после сердечно-сосудистого заболевания.

Широкую популярность исполнителю принесли клип на песню "Вечеринка", а также хиты "Кто Ты?", "Слезы" и "Письмо". В 2018 году у него вышел новый альбом "Неважно, кто там у руля".