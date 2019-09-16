Ростех впервые представил комплекс для ультразвуковой онкотерапии

МОСКВА, 16 сентября./ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые презентовал медицинский комплекс для ультразвуковой онкотерапии, который позволяет безопасно воздействовать на пораженные органы через кожу. Серийное производство аппарата может начаться в 2021 году, говорится в сообщении Ростеха.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" на форуме "Биотехмед-2019" продемонстрировал уникальный диагностическо-терапевтический медицинский комплекс, предназначенный для терапии новообразований при помощи сфокусированного ультразвука (HIFU-терапия). На сегодняшний день это один из самых безопасных способов борьбы с онкозаболеваниями", - отмечается в сообщении.

В Ростехе пояснили, что данный комплекс - это аппарат для лечения новообразований молочной и щитовидной желез. Он отличается высокой точностью и эффективностью лечения, позволяя безопасно воздействовать на пораженные органы через кожу. Одна из особенностей комплекса - трехмерная визуализация объекта исследования, которая упрощает определение области для облучения и контроль за операцией, а также система телекоммуникации, которая позволяет проводить операции дистанционно.

"Неинвазивные ультразвуковые технологии - действенный и безопасный способ лечения онкобольных, что доказано мировой практикой. В России такой метод пока что редкость. Первый отечественный проект в сфере HIFU-терапии мы реализуем в партнерстве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого", - сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

По его словам, "заводские испытания комплекса начнутся уже в этом году, в 2020 году пройдут клинические испытания, серийное производство запланировано на 2021 год". "Производство изделий планируется развернуть на Новосибирском приборостроительном заводе", - отметил он, указав, что проект уже поддержало правительство региона и будет содействовать внедрению новых систем лечения в областных медучреждениях.