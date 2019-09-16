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Потепление придет в Московский регион в выходные

Температура воздуха поднимется до 13-15 градусов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха прогреется до 13-15 градусов к выходным в Московском регионе, но говорить о бабьем лете рано. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К концу недели увеличился амплитуда суточного хода, - ночные температуры будут около нуля, от минус трех до плюс двух, а дневные, в субботу, воскресенье, будут повышаться", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура днем в Москве и Подмосковье будет достигать 13-15 градусов тепла.

"Осадков будет гораздо меньше, уже чаще будет солнце проглядывать. Бабье ли лето это? - Не уверен", - отметил метеоролог.

По данным на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха понизится со среды и будет находится в диапазоне 7-13 градусов тепла в Московском регионе в течение рабочей недели.

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