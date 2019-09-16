Московские аэропорты работают штатно несмотря на усиление ветра

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Аэропорты столичного авиаузла в понедельник работают в штатном режиме, несмотря на усиление ветра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах воздушных гаваней.

"[Аэропорт работает] штатно. Видимость в районе аэродрома более 10 тыс. м", - сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово. В пресс-службе Шереметьево также отметили, что воздушная гавань функционирует в нормальном режиме.

Об обычной работе в этот день сообщили и в пресс-службе Внуково. "Аэропорт Внуково является всепогодным и работает штатно. Ветер скоростью 10 м/с не является критическим для работы аэропорта", - сказал собеседник агентства.

Согласно текущей информации на табло вылетов этих трех аэропортов, суммарно там задерживаются порядка 30 рейсов.

Задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. Так, Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку в менее, чем два часа. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным. Задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов, как правило, носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.

Ранее в СМИ появилась информация, что отмены и задержки в аэропортах столичного авиаузла в понедельник достигают 50 и более рейсов. Как сообщалось, облачная погода с дождем и порывами ветра до 17 м/с ожидается в Москве в понедельник. Температура воздуха составит 14-16 градусов.