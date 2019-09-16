Эксперт: доля отечественных препаратов в системе госзакупок растет

ГЕЛЕНДЖИК, 16 сентября. /ТАСС/. Доля российских препаратов в общем объеме государственных закупок растет с каждым годом, а не сокращается. Об этом ТАСС в понедельник сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина в кулуарах форума по биомедицинских технологиям "Биотехмед - 2019".

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные исследования DSM Group сообщила, что новая методика Минздрава по формированию начальной максимальной цены контракта при госзакупках лекарств привела к сокращению доли российских препаратов в общем объеме закупок. По данным исследования, в первой половине 2019 года их доля в рамках госпрограммы обеспечения необходимыми лекарственными средствами, объем которой составил более 37 млрд рублей, упала на 1,1 п.п.

"Такого не может быть <...> Во-первых, они [DSM Group] не видят периоды наших закупок, не видят остатки, которые мы видим в субъектах. У нас есть реальная статистика, поэтому наоборот, достоверно могу сказать, что объем в упаковках продукции отечественной он растет из года в год. Этот год не исключение, потому что у нас становится больше отечественной продукции, еще и потому, что крупнейшие гиганты международные построили здесь свои предприятия, они имеют статус отечественной продукции", - сказала она.

Максимкина также добавила, что все нуждающиеся пациенты обеспечены в необходимых препаратах на 100%. "Чтобы они получали вовремя мы и в закупки раньше вступаем, поэтому та аналитика имеет очень большие допуски", - пояснила она.

"У нас в любом случае работает "третий лишний". То есть, если на аукцион выходят два отечественных производителя, а у нас отечественными производителями считаются даже те, которые производят готовые формы, то, фактически, иностранного производства не берется", - сказал эксперт.

Конференция по биомедицинским технологиям "Биотехмед" проходит в Геленджике 16-17 сентября при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. В рамках конференции участники обсуждают актуальные вопросы стратегии развития государства в сфере биомедицинских технологий, в частности, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Отдельное внимание уделено развитию цифрового контура здравоохранения, экспорту медицинских изделий, вопросам ядерной медицины, биомедицинских клеточных продуктов и генетики.