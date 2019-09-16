Дума во вторник рассмотрит в I чтении законопроект о едином ресурсе данных о населении РФ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащем персональные данные о населении России. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Важный правительственный законопроект завтра мы, наверное, рассмотрим - о едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ", - сказал он по итогам заседания президиума фракции. По словам Исаева, речь идет об объединении всех существующих сейчас баз данных о россиянах - баз Пенсионного фонда, Минтруда и других ведомств. "Это будет структура, которая объединит все имеющиеся возможности этих информационных ресурсов, сделает их с учетом охраны персональных данных доступными и для самих граждан, и для органов власти, что должно существенно упростить рассмотрение заявлений и обращений граждан", - заключил политик.

Согласно инициативе, ресурс будет содержать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице. Оператором федеральной информационной системы предлагается сделать ФНС России. Законопроект предполагает систематизацию сведений, "содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами", говорится в пояснительной записке к документу.