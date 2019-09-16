Житель Архангельска не хочет покидать аварийный дом из-за 16 кошек

АРХАНГЕЛЬСК, 16 сентября. /ТАСС/. Житель Архангельска отказался покинуть свою квартиру в аварийном доме, который 14 сентября сошел со свай, так как не может бросить на произвол судьбы 16 кошек, которые проживали с ним в квартире. Как сообщается на сайте администрации Архангельска, 14 сентября в Архангельске со свай сошел двухэтажный деревянный дом, в котором проживали 30 человек, в том числе 11 детей.

По данным администрации, почти все жильцы дома разъехались по родственникам, от переезда отказался только один мужчина, который 20 лет назад переехал в Архангельск из Донецкой области.

"Исключение составил один мужчина - он пожелал остаться в своей квартире и написал соответствующую расписку об ответственности за свой шаг. Такие действия он объяснил тем, что вместе с ним в квартире проживает 16 кошек, которых он не может бросить на произвол судьбы", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента городского хозяйства Владимира Шадрина, в настоящее время с мужчиной проводится работа, ему будет предоставлено жилье в маневренном фонде.