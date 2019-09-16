Самарские депутаты предложили ввести мораторий на застройку исторической части города

САМАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Мораторий на застройку исторической части города предложили ввести в Самаре, с такой инициативой выступили депутаты Самарской губернской думы на заседании комитета по культуре, спорту и молодежной политике.

"Предложение [ввести мораторий на застройку] нужно обсудить с министерством строительства, пока внесем его в протокол", - сказал председатель комитета Александр Милеев в ходе обсуждения вопроса о наделении центральной части города статусом исторического поселения федерального значения.

В центральной части Самары рядом со зданиями, представляющими культурную ценность, строят многоэтажные дома без соответствующей инфраструктуры - необходимого количества парковочных мест, школ и поликлиник вблизи. По мнению депутатов, необходимо согласовать с населением границы исторического поселения и ввести мораторий до тех пор, пока не будет принято решение, какие именно здания нуждаются в защите, и как будет развиваться инфраструктура.

Согласно докладу экспертной группы, почти 700 объектов, расположенных в исторической части города, представляют культурную ценность.