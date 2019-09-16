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В Калининградской области двух муниципальных депутата лишили мандатов из-за утраты доверия

Во время инициированной главой региона проверки выяснилось, что за счет муниципального бюджета депутаты арендовали помещения для приема избирателей у аффилированных с ними организаций

ТАСС, 16 сентября. Депутатов муниципального образования "Черняховский городской округ" Виталия Корзина и Виктора Романюка лишили мандатов после проведенной в отношении них проверки, инициированной губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Как сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства, поводом для этого стало то, что депутаты предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе.

"На основании докладов службы по противодействию коррупции по результатам анализа губернатор Антон Алиханов принял решение о проведении проверки сведений, представленных депутатами окружного Совета депутатов муниципального образования "Черняховский городской округ" Виталия Корзина и Виктора Романюка. В ходе проверки установлены факты представления неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе депутатов и членов их семей, об участии супруги одного из депутатов в коммерческой организации", - говорится в распостраненном пресс-службой сообщении.

Во время проверки также установлено, что за счет средств муниципального бюджета депутаты арендовали нежилые помещения для приема избирателей у аффилированных с ними организаций. При этом они не уведомили комиссию по соблюдению антикоррупционного законодательства о возникшей у них личной заинтересованности при заключении договоров аренды, что, в свою очередь, привлекло к конфликту интересов.

"По окончании проведенной службой проверки губернатором направлены в окружной Совет депутатов заявления о досрочном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия", - добавили в пресс-службе. На данный момент депутаты уже лишены мандатов.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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