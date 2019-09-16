Путин пригласил президента Абхазии на торжества по случаю 75-летия Победы

СУХУМ, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Рауля Хаджимбу в Москву на торжества, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в телеграмме Путина, опубликованной на официальном сайте президента Абхазии в понедельник.

"Уважаемый Рауль Джумкович, приглашаю вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года. Отмечая эту знаменательную дату нашей общей истории, мы склоняем головы перед светлой памятью борцов с нацизмом. В России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы", - отмечается в телеграмме.

Путин отметил важность того, что "славные традиции дружбы и взаимопомощи, завещанные нам отцами и дедами, и сегодня служат надежной основой для развития конструктивного сотрудничества между нашими государствами".

'Буду рад видеть вас в Москве", - говорится в телеграмме.

Абхазия внесла свой вклад в Победу, 55 тыс. жителей республики сражались на полях Великой Отечественной войны, 17500 не вернулись в свои дома. 22 уроженца Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза.

3 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит лидерам многих стран приглашения на празднование юбилея Победы в 2020 году. "Мы планируем пригласить достаточно широкий круг лиц", - отметил помощник российского лидера. В число приглашенных входят в том числе лидеры КНДР, Монголии, Великобритании, США, Франции, Германии, Китая. В конце августа помощник президента РФ сообщил, что свое участие в праздновании юбилея Победы в Москве уже подтвердили 17 глав государств, в том числе лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии.