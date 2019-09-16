Терское казачье войско исключило из состава не реестровые общества

СТАВРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Отчетный круг Терского казачьего войска исключил из состава 20 казачьих обществ, не вошедших в государственный реестр. Об этом в понедельник сообщили в Комитете по делам национальностей и казачества Ставропольского края.

"По результатам обсуждения было принято два важных решения. Первым из них стало исключение из состава войска казачьих обществ, которые не исполнили решение прошлогоднего круга и не вошли в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Всего таких оказалось 20 казачьих обществ, в том числе 14 казачьих обществ Ставропольского округа, остальные из других субъектов СКФО", - говорится в сообщении по итогам отчетного круга.

Обществам дано время на прохождение процедуры вхождения в государственный реестр. Весной 2020 года прошедшие необходимые согласования общества смогут вернуться в состав Терского казачьего войска. Второе решение, принятое казаками - исключение возможности дублирования обществ в территориях. Если в муниципалитете работает казачье общество, входящее в состав Терского войска, то создание нового будет исключено.

Терское казачье войско ведет историю с 1577 года, возрождено в 1997 году. По данным Федерального агентства по делам национальностей, в настоящее время в РФ созданы и зарегистрированы более 2,5 тыс. казачьих обществ. Почти 2 тыс. из них внесены в государственный реестр РФ. Общая численность членов казачьих обществ порядка 170 тыс. человек, 116 тыс. человек приходятся на наиболее крупные войска - Терское и Кубанское.