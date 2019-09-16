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Арктика сегодня

Медики Севфлота оказали помощь заболевшему метеорологу на острове Визе в Карском море

Сотруднику метеостанции выданы лекарства и назначен курс лечения

МУРМАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Военные врачи арктической группировки Северного флота оказали медицинскую помощь сотруднику метеорологической станции на острове Визе в Карском море. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы флота.

"Во время выполнения боевыми кораблями Северного флота поставленных задач в Карском море на связь с командованием вышел начальник метеостанции, расположенной на острове Визе, с просьбой об оказании медицинской помощи", - сообщает пресс-служба.

По решению вице-адмирала Олега Голубева на остров была доставлена медицинская группа, которая провела осмотр членов метеостанции, которые не имеют доступа к медпомощи. В ходе медосмотра у одного из сотрудников метеостанции военные врачи выявили признаки простудного заболевания. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, выданы лекарства и назначен курс лечения.

Ранее медицинское обследование и лечение гражданского населения североморцы провели в поселке Диксон на полуострове Таймыр. Туда арктическая группировка заходила после проведения учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

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