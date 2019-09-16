Бульдога из Приморья номинировали на премию People's Choice Awards

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Приморский бульдог по кличке Карамелька, имеющий страницу в Instagram с более чем 2,2 млн подписчиков, номинирован на американскую премию People's Choice Awards в области поп-культуры. Об этом сообщается на сайте премии.

Фотография приморского бульдога и название аккаунта "tecuaniventura" размещена на сайте премии в разделе "Животные - звезды 2019 года" вместе с еще семью номинантами. Аккаунт пса принадлежит жителю Уссурийска, который регулярно наряжает животное в разные костюмы и ставит в необычное окружение. Сейчас на страницу подписано более 2,2 млн человек.