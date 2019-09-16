Бульдога из Приморья номинировали на премию People's Choice Awards

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Приморский бульдог по кличке Карамелька, имеющий страницу в Instagram с более чем 2,2 млн подписчиков, номинирован на американскую премию People's Choice Awards в области поп-культуры. Об этом сообщается на сайте премии.
Фотография приморского бульдога и название аккаунта "tecuaniventura" размещена на сайте премии в разделе "Животные - звезды 2019 года" вместе с еще семью номинантами. Аккаунт пса принадлежит жителю Уссурийска, который регулярно наряжает животное в разные костюмы и ставит в необычное окружение. Сейчас на страницу подписано более 2,2 млн человек.
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Сегодня Карамелька отмечает свой профессиональный праздник - День Блогера✌️ За несколько лет обыкновенный бульдог из Уссурийска смог собрать почти двух миллионную аудиторию. Журналисты берут у неё интервью , а газеты печатают портреты Карамельки прямо на обложках. Праздник Карамелька будет отмечать дома. Пересчитывать лайки❤️ под фото и строить планы на лето️. #dog #f4f #l4l #bulldogblogger #englishbulldog #собака #russia #москва #россия #vladivostok #владивосток #vdk #бульдог #уссурийск #деньблогера #английскийбульдог #бульдогкарамелька #бульдогблогер #питер #хабаровск #новосибирск #краснодар #екатеринбург #казань #ростовнадону #сочи #красноярск #воронеж
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❣️❣️❣️ Карамелька очень позитивная дама. У неё всегда хорошее настроение и задорный вид. Но бывают такие дни, когда она тихонько заходит в студию, ложится в уголок и большими печальными глазами смотрит на щенков английского бульдога. Да, Вы не ослышались - английского бульдога. Эта порода не частый гость у нас в студии, и каждый раз я спрашиваю у Карамельки - может не пойдешь на них смотреть? Чего расстраиваться? А она идет... Своих щенков у Карамельки никогда не было, и не будет (в этом месте я бы мог пошутить про то, что сначала она училась, а потом делала карьеру, что стало поздно, но не буду). Завтра Карамелька опять станет для всех знаменитым Бульдогом Блогером, но сейчас она лежит и мечтательно смотрит на забавных малышей, которые пришли на свою первую фотоссесию. #dog #f4f #l4l #englishbulldog #собака #russia #москва #россия #vladivostok #владивосток #vdk #бульдог #уссурийск #щенок #английскийбульдог #питер #хабаровск #новосибирск #краснодар #екатеринбург #казань #ростовнадону #сочи #красноярск #воронеж #puppy
People's Choice Awards присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования ежегодно с 1975 года. До 2005 года победителя в каждой из номинаций выясняли с помощью социологического опроса, теперь это делается с помощью интернет-голосования. В этом году оно продлится до 18 октября.