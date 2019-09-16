Сеченовский университет займется подготовкой специалистов по маркировке лекарств

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 16 сентября. /ТАСС/. Сеченовский университет при поддержке оператора проекта - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) займется подготовкой специалистов по маркировке лекарств. Соответствующее соглашение стороны подписали в понедельник в ходе форума "Биотехмед", сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

"Первый образовательный проект партнерства - открытие учебного демонстрационного центра маркировки лекарств на базе Сеченовского университета", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в рамках обучения будут отрабатываться все этапы товаропроизводящей цепи - от нанесения кода на упаковку до продажи в аптеках.

Как сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, в вузе главной задачей видят формирование академических и практических компетенций, отвечающих требованиям отрасли. "С этой целью в университете на базе нового центра будет сформирована группа по сертификации и аттестации специалистов в области маркировки лекарственных средств", - приводит его слова пресс-служба оператора.

Также вуз совместно с Независимым центром ДПО "Лаборатория Маркировки", который выступил еще одной стороной соглашения, займется разработкой стандартов для подготовки специалистов по цифровой маркировке лекарств и образовательных программ в этой области.

В свою очередь ЦРПТ окажет консультационную поддержку. "Мы приветствуем создание образовательных проектов и готовы предоставить исчерпывающую и актуальную информацию по работе системы и бизнес-процессам, а также давать необходимые разъяснения и консультации. Это позволит профильным специалистам, работающим на производстве, в аптеках и медучреждениях, более эффективно и в оптимальном режиме обеспечивать присоединение своих организаций к маркировке", - подчеркнул гендиректор "Оператор-ЦРПТ" Дмитрий Алхазов.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, а маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий - с 1 октября 2019 года.