В "Херсонесе Таврическом" открылся бесплатный экскурсионный маршрут

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Экскурсионный маршрут "Херсонес - символ веры" по территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" открылся 16 сентября, сообщается на сайте музея.

На территории "Херсонеса Таврического" находятся два действующих храма Русской православной церкви. Это церковь семи херсонских священномучеников и кафедральный собор святого равноапостольного великого князя Владимира. Место, где располагался древний город Херсонес, особенно значимо для православных, так как считается, что именно там в X веке принял христианство князь Владимир. Сейчас "Херсонес Таврический" является популярным местом для паломников.

"Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" вводит новый бесплатный экскурсионный маршрут в рамках программы "Вечерний Херсонес". Новая экскурсия "Херсонес - символ веры" будет проходить по предварительной записи ежедневно с 16 сентября в 18:00", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, посещение экскурсионного маршрута возможно по предварительной записи. "Количеств мест в группе ограничено. Взрослые - до 15 человек, дети - до 25 человек", - уточнили в пресс-службе.

В месте, где сейчас находится Севастополь, более 2,5 тыс. лет назад была основана древнегреческая колония - город Херсонес. Он существовал до конца ХIV века н. э., и именно с его историей связана большая часть археологических находок на побережье Севастополя и в море около города.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.