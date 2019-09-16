В Ингушетии планируют завершить благоустройство пяти улиц с опережением сроков

МАГАС, 16 сентября. /ТАСС/. Мэрия Карабулака намерена с опережением сроков завершить благоустройство пяти улиц в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом ТАСС в понедельник рассказал заммэра Азраил Джандигов.

"У нас пять общественных территорий, которые будут благоустроены в этом году в рамках нацпроекта. Это самые оживленные улицы, на территории которых находится довольно много социальных объектов, - школы, детские сады, больницы. По контракту до конца года мы должны были завершить эти работы, но мы поставили перед подрядчиками задачу сдать объекты к концу октября, на что они заверили, что закончат еще раньше, поскольку погодные условия могут негативно сказаться на качестве, потому завершат с опережением поставленных нами сроков", - отметил собеседник агентства.

По его словам, данные территории выбраны путем рейтингового голосования, в которое были включены все улицы города, парки и скверы. "В работу входит укладка дорожного полотна, установка тротуаров и уличное освещение. На это в рамках нацпроекта нам выделено в этом году около 13 млн рублей", - добавил заммэра.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования - 1 трлн 66,2 млрд рублей.