Городские службы Грозного получили более 60 единиц новой техники

ГРОЗНЫЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Мэрия Грозного закупила 65 единиц специализированной техники для городских служб в преддверии Дня города, который отмечается 5 октября. В торжественной церемонии передачи ключей принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Для нас важно обеспечивать чистоту и порядок во всех районах и городах региона. Если ранее мы могли закупить лишь пару единиц необходимой для обеспечения чистоты техники, то сегодня мы за раз обеспечили все службы необходимой техникой", - сказал Кадыров.

Новую технику получили представители предприятий "Специализированное управления дорожно-мостового строительства", "Сурсад", "Зеленстрой", "Теплоснабжение", "Электросеть", а также префектуры районов столицы Чеченской Республики.