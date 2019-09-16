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Активист приковал себя к памятнику Коневу в Праге

По словам Михала Шулца, он решился на это из-за несогласия с планами переноса памятника советскому полководцу

ПРАГА, 16 сентября. /ТАСС/. Гражданин Чехии Михал Шулц приковал себя в понедельник металлической цепью к пьедесталу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу на площади Интербригады в Праге в знак протеста против решения муниципальных властей о его переносе.

"Ситуация, которая разворачивается вокруг памятника Коневу из-за решения властей района Прага-6, касается лично меня, - заявил журналистам гражданский активист. - Мой дед воевал во Второй мировой войне, и поэтому она меня точно касается".

Шулц особо подчеркнул, что никак не связан с РФ и не считает себя "ни пророссийски настроенным, ни проамерикански настроенным человеком". Он решился на проведение акции протеста из-за несогласия с планами переноса памятника советскому полководцу.

Шулц прибыл в Прагу из Северной Чехии. Акция протеста завершится в понедельник вечером. Полиция не препятствует ее проведению, так как активист не нарушает общественный порядок.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии, на поддержку которой в парламенте опирается правительство республики, в субботу призвала кабинет министров воспрепятствовать реализации планов переноса памятника.

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