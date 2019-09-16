Капитальный ремонт 10 школ и 13 детсадов Дербента запланирован до 2024 года

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют до 2024 года в рамках государственной программы по развитию Дербента - одного из старейших городов России - провести капитальный ремонт десяти школ и тринадцати детских садов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник управления архитектуры и градостроительства Дербента Иса Магомедов.

"10 школ, 13 детских садов будут отремонтированы до 2024 года в рамках госпрограммы развития Дербента. В 2019 году планируется капитальный ремонт и переоборудование одного детского сада и двух школ", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по словам Магомедова, согласно утвержденной программе в городе планируется построить семь детских садов и нескольких школ на 2500 мест.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт требуется провести в 650 школах Дагестана, что составляет 40% от их общего числа в регионе. Более 260 школ, около 15%, находятся в аварийном и ветхом состоянии. Всего в Дагестане работают свыше 1,6 тыс. школ.