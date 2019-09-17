На Камчатке запретили продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края во вторник приняли региональный закон о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для вейпов несовершеннолетним, сообщила пресс-служба краевого Заксобрания.

"На очередной сессии Законодательного собрания Камчатского края принят региональный закон о запрете продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним несовершеннолетним", - говорится в сообщении.

Отмечается, что краевой закон об административных правонарушениях дополнен статьей о штрафах за продажу детям и подросткам систем доставки никотина. Гражданам грозят штрафы от 3 до 5 тыс. рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям - от 30 до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - от 100 до 150 тыс. рублей.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, электронные системы доставки никотина не подвергались независимому тестированию, а жидкости для вейпов имеют очень широкий разброс токсичности. Потенциально это может иметь серьезные последствия для мозга. Вейпы и электронные сигареты способствуют вызыванию никотиновой зависимости и формируют привычку к курению", - приводятся в сообщении слова председателя краевого Заксобрания Валерия Раенко.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.