Филиалы известных московских учебных заведений в Приморье набрали первых студентов

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Филиалы Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. Чайковского (ЦМШ), которые войдут в создаваемый по поручению президента РФ Владимира Путина культурный кластер во Владивостоке, набрали студентов для обучения на временных площадках. Когда строительство объектов кластера завершится, филиалы заработают на полную мощность, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Национальное культурное наследие".

"Филиалы Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (ЦМШ) уже провели набор будущих студентов, которые приступают к обучению осенью 2019 года на временных площадках, чтобы к моменту завершения строительства начать работу в полную мощность", - сообщили в пресс-службе фонда.

В филиал ЦМШ "Приморский" на 2019-2020 учебный год набрано 18 детей, восемь из них по направлению начального общего образования, 10 - по направлению среднего профессионального образования, интегрированного с основным общим и средним общим. Музыкальные предметы сейчас проводятся на базе Дальневосточного государственного института искусств во Владивостоке, общеобразовательные - по сетевым договорам в средних общеобразовательных школах и гимназиях Владивостока и Уссурийска. Филиал МГАХ набрал 18 человек: 15 девочек и трех мальчиков. Филиал академии располагается на базе школы-интерната для одаренных детей во Владивостоке.

В образовательный сегмент культурного кластера во Владивостоке войдет, кроме филиалов ЦМШ и МГАХ, филиал Российского государственного института сценических искусств. "Всем студентам будут созданы условия не только для проживания и обучения, но и для дальнейшего трудоустройства", - отметили в пресс-службе фонда. Кроме того, в состав культурного кластера во Владивостоке войдут музейный центр, концертный зал Приморской сцены Мариинского театра. Комплекс создается при участии Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока и Приморской картинной галереи.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года. На Восточном экономическом форуме президент отметил важность строительства такого центра во Владивостоке.