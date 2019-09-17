Лукашенко поздравил Владимира Меньшова с юбилеем

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста России Владимира Меньшова, отметив, что его работы стали классикой советского и российского искусства. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши блестящие режиссерские и актерские работы стали классикой советского и российского искусства, заслужили признание и искреннюю любовь зрителей разных поколений, - отметил Лукашенко. - В Беларуси вас знают и ценят как мастера, глубоко увлеченного любимым делом, человека, неустанно стремящегося к покорению новых вершин".

Глава государства выразил уверенность, что жизнеутверждающее творчество Меньшова еще многие годы будет дарить радость и хорошее настроение преданным поклонникам, способствовать развитию культурного сотрудничества и укреплению дружбы между народами Белоруссии и России.

В 2017 году на церемонии открытия XXIV Минского международного кинофестиваля "Листопад" Меньшову был присужден специальный приз президента Республики Беларусь "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве".

Меньшов сыграл около ста ролей в кино, а также создавал режиссерские работы. Это, в частности, фильмы "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли". За ленту "Москва слезам не верит" Меньшов в 1981 году получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".