В США впервые с начала года за неделю не зафиксировали ни одного случая заболевания корью

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Власти США за неделю не зафиксировали на территории страны ни одного нового случая заболевания корью. Это следует из распространенного еженедельного доклада Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

"О новых случаях заболевания с 6 по 12 сентября не сообщалось", - говорится в нем. Как отмечает телекомпания CNN, последний раз об отсутствии за семь дней данных о новых заболевших ЦКПЗ информировал в начале января.

Согласно докладу, всего с начала года подтвержден 1241 случай заболевания корью в 31 штате. Специалисты ЦКПЗ полагают, что они связаны с приездом в США лиц из-за рубежа, в том числе из таких стран, "как Израиль, Украина и Филиппины, где наблюдаются крупные вспышки кори".

В этом году Соединенные Штаты столкнулись с крупнейшей вспышкой кори с 1992 года, когда ей заразились более 2 тыс. человек. С начала этого года число заболевших уже более чем в три раза превысило показатель за весь 2018 год. Больше всего случаев было зафиксировано в апреле - 341 человек, после вспышка пошла на спад, в августе корь была диагностирована у 24 жителей США. "Большинство из тех, кто заболел корью, не были вакцинированы", - пояснили в ЦКПЗ.

Потеря статуса

В 2000 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Соединенные Штаты страной, покончившей с корью на своей территории. Но в конце августа этого года руководитель ЦКПЗ Нэнси Мессонье заявляла CNN, что в связи с масштабным ростом числа заболевших США уже в октябре могут потерять этот статус - ВОЗ отменяет его, если в стране фиксируется неуклонное распространение кори в течение одного года. Как подчеркнула Мессонье, медицинское сообщество крайне огорчает такая перспектива, учитывая наличие в США безопасной и эффективной вакцины.

Именно вакцинация считается основным способом борьбы с корью. Прививка из ослабленных штаммов вируса, которая стандартно делается детям в несколько этапов, обеспечивает иммунитет как минимум на 10-12 лет. Рекомендуется также делать прививки взрослым, не обладающим иммунитетом, а также людям, собирающимся посещать страны, где корь остается эндемичной. Как отмечали ранее в ЦКПЗ, "до массового применения вакцины в Соединенных Штатах, по имевшимся оценкам, от 3 до 4 млн человек заболевали корью каждый год, число смертей достигало 400-500, количество госпитализаций - 48 тыс. случаев".

Однако в США все больше и больше родителей решают не делать прививки своим детям. Такие семьи, как правило, проживают в общинах, как ультраортодоксальные евреи в Нью-Йорке, где в этом году была зафиксирована одна из наиболее крупных вспышек заболевания. Властям штата в начале лета пришлось пойти на радикальные меры - губернатор Эндрю Куомо подписал законопроект, запрещающий родителям школьников отказываться от вакцинации детей по немедицинским показаниям, в том числе в связи с религиозными убеждениями.

Тем не менее, как пишет агентство Associated Press, отказываться от вакцинации по религиозным соображениям разрешено более чем в 40 штатах. Осложнению ситуации также способствуют соцсети, в которых растет популярность движения против вакцинации.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Инфекция передается воздушно-капельным путем, инкубационный период составляет до 10-12 дней. Первым признаком кори обычно является повышение температуры (до 40 градусов), сопровождаемое насморком, кашлем и покраснением глаз. Больной перестает быть заразным после четвертого дня, когда начинает спадать температура.