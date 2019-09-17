На тушение лесных пожаров в Якутии ушло 390 млн рублей, ущерб составил 302 млн рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Объем средств, потраченных в 2019 году на тушение лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия), на 16 сентября составил 390 млн рублей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. При этом ущерб от огня, помимо этих затрат, составил 302,6 млн рублей.

"По данным на 16 сентября, расходы на тушение лесных пожаров составили 390 млн рублей, при том, что планировалось на эти цели 97 млн рублей. Тем не менее дополнительно в текущем году были выделены 451 млн рублей, из которых 390,9 млн дал резервный фонд РФ, субвенции Рослесхоза составили 50 млн рублей, из госбюджета республики на тушение было дополнительно выделено 10,2 млн рублей", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что сумма ущерба от пожаров, исключая вышеописанные затраты, составляет примерно 302,6 млн рублей. По словам специалистов, пожароопасный сезон в республике будет завершен в отдельных районах вместе с выпадающими осадками и формированием устойчивого снежного покрова.

По информации регионального министерства, за прошедшие сутки в республике ликвидировано шесть пожаров в зоне контроля, новых возгораний не зарегистрировано. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики под постоянным наблюдением находятся 12 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 21,6 тыс. га.