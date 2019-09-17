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Путин по телемосту пообщается с главами регионов ДФО, пострадавших от паводков

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что президент неоднократно проводил совещания по этой теме и посещал пострадавший от наводнения Тулун

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время совещания во вторник по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке по видеосвязи пообщается с главами соответствующих регионов и муниципальных образований. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что совещание пройдет в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России. "Оттуда в режиме телемоста Путин пообщается с теми главами регионов, которые пострадали от паводков", - сказал Песков, добавив, что на связи также будут главы муниципальных образований.

Пресс-секретарь напомнил, что президент РФ уже неоднократно проводил совещания по этой теме и посещал пострадавший от наводнения город Тулун в Иркутской области, был сформулирован перечень поручений. "Президент держит под персональным контролем ход реализации тех решений, которые были сформулированы", - сказал Песков. По его словам, на совещании будут заслушаны доклады главы МЧС РФ, а также глав Приморья, Еврейской автономной области, Амурской области и Хабаровского края.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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