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В Кремле напомнили о возможности опротестовать нарушения при обысках

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что все следственные действия должны выполняться в строгом соответствии с законом

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Граждане, права которых были нарушены во время следственных действий, могут опротестовать их. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об отношении Кремля к ситуациям, когда обыски проводятся ночью или ранним утром.

"Все следственные действия должны выполняться в строгом соответствии с законом". - подчеркнул Песков. "Если эти действия идут в нарушение закона, у граждан есть права по опротестованию этих действий", - добавил он.

В соответствии с ч. 3 ст. 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ, производство следственных действий "в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства".

Отвечая на просьбу прокомментировать смерть пожилой жительницы Воронежа после проведенных у нее дома следственных действий, Песков заявил, что не знаком с обстоятельствами этого инцидента.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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