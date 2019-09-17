ООН призвала срочно выделить $52 млн Украине на подготовку к зиме

ЖЕНЕВА, 17 сентября. /ТАСС/. ООН призвала мировое сообщество срочно предоставить $52 млн на гуманитарные нужды Украине в связи с подготовкой к зиме. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) Йенс Ларке, расценивший сложившуюся ситуацию как критическую.

"Гуманитарное сообщество на Украине призывает срочно выделить $52 на проведение подготовки к предстоящей зиме",- сказал он, подчеркнув, что "с началом зимы потребность в гуманитарной помощи и поддержке, как ожидается, возрастет".

По словам Ларке, план гуманитарного содействия ООН для Украины на 2019 год на сумму около $163 млн на настоящий момент профинансирован лишь на 32%. "Деньги на подготовку к зиме нужны именно сейчас, чтобы вовремя оказать поддержку нуждающимся, так как требуется время на приобретение и доставку помощи", - пояснил официальный представитель.

"Ситуация уже является на сегодня критической для тысяч гражданских лиц на востоке Украины, - продолжил он. - Приближается шестая зима за время конфликта. Около 60% семей, живущих в пятикилометровой полосе вдоль так называемой линии соприкосновения, которая разделяет контролируемые и не контролируемые правительством районы, не имеют доступа к охране здоровья". Более 35% из 600 пунктов первичной медицинской помощи, расположенных вдоль линии соприкосновения, имеют повреждения вследствие боев, сказал Ларке. На $52 млн, которые запрошены у мирового сообщества, предполагается оказать помощь 75 тыс. жителям востока Украины подготовиться к зиме, в том числе отремонтировать дома и запастись топливом.