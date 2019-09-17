Депутаты Госдумы обсудили с руководством ТАСС методы противодействия фейковым новостям

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы во вторник обсудили с руководством ТАСС вопросы противодействия фейковым новостям в российских СМИ. Во встрече с представителями внутрифракционной группы, возглавляемой первым замруководителя парламентского большинства Адальби Шхагошевым, приняли участие первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и главный редактор агентства Михаил Петров.

"Мы поменялись ролями: сегодня мы спрашивали у ТАСС", - поделился с журналистами Шхагошев впечатлениями от беседы. "Мы затронули самую главную тему, которая интересовала депутатов - это наша озабоченность по поводу того, каким образом появляются фейковые, недостоверные новости", - пояснил он.

Политик напомнил, что минувшим летом палата столкнулась с ярким примером распространения фейков в топах новостных агрегаторов. Речь идет о ситуации, сложившейся после публикации 14 августа в газете "Коммерсантъ" статьи о том, что депутат Альфия Когогина направила в министерства и ведомства письмо с предложением запретить эксплуатацию старых машин. Эта информация была опровергнута, в том числе и самой Когогиной, по словам которой предлагалось лишь принять меры для стимулирования обновления парка коммерческого транспорта, а не личных авто. Однако агрегаторы продолжали выводить в топы заголовки о планах по запрету старых машин, после чего первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев обвинил их в умышленном нагнетании социальной напряженности.

"Это был только один пример. Собственно говоря, у поисковиков свои аргументы, почему так получается, у СМИ тоже свои аргументы, - констатировал Шхагошев. - Сегодня мы поговорили обо всех этих вещах и, конечно, пришли к выводу". Он подчеркнул, что "это очень сложная тема, которую нужно обсуждать очень долго, многое зависит от того, какая политика выработана в том или ином агентстве, СМИ". "И мы сегодня как раз и делились с ТАСС", - добавил политик.

Первый замглавы фракции напомнил, что ТАСС недавно отметил своей 115-летний юбилей. "Поэтому и 115 лет, потому что [журналисты ТАСС] пользуются на самом деле достоверной информацией, у них подход совсем другой", - заключил он.

Вопрос профессиональной зрелости

Со своей стороны Гусман поблагодарил парламентариев за приглашение. "Есть расхожее выражение - сверка часов. Именно такая сверка часов [членов] внутрифракционной группы, депутатов Госдумы, наших коллег и ТАСС состоялась", - отметил он.

Первый замруководителя агентства подтвердил, что понимает "озабоченность депутатов, Госдумы в целом, чтобы о Думе, о событиях, здесь происходящих, и вообще новостях было максимум правды и минимум неточностей". "Эта тема касается всех. Для ТАСС, как для государственного информационного агентства, это особенно актуально, потому что для нас вопрос безупречности нашей информации, абсолютной выверенности, точности и безукоризненности - это вопрос вопросов", - акцентировал внимание он.

Гусман оговорился, что агентство "не может нести ответственность за чью-то недобросовестность, за неточность агрегаторов, за ошибки дорогих, но ошибающихся подчас коллег". "Но если говорить о нашем агентстве, то нам было очень важно услышать мнение депутатов о нас", - сказал он.

По словам первого замгендиректора ТАСС, 115 лет со дня основания, которые отметило агентство, - "не просто цифра, это вопрос профессиональной зрелости и ответственности перед страной, перед Отечеством". "Мы не просто гордимся своей биографией, но мы считаем, что на каждом следующем этапе развития Отечества к нам еще более высокие требования к точности, оперативности, достоверности нашей информации", - заявил он.