Медведев наградил гендиректора Судебного департамента при ВС медалью Столыпина

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев наградил генерального директора Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Александра Гусева медалью Столыпина I степени. Распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие и совершенствование судебной системы Российской Федерации и многолетний добросовестный труд наградить медалью Столыпина П. А. I степени генерального директора Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Гусева Александра Владимировича", - говорится в документе.

Медаль Столыпина П. А. - награда правительства РФ, названная в честь председателя совета министров российской империи Петра Аркадьевича Столыпина. Является поощрением за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов правительства РФ в таких областях народного хозяйства, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, наука, образование, здравоохранение, культура и в других.