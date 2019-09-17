Пострадавшим от подтопления на Дальнем Востоке выплачено из бюджетов более 431 млн рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пострадавшим от подтоплений на территории Амурской области, Хабаровского и Приморского краев выплачено из различных бюджетов более 431 млн рублей. Об этом говорится в материалах МЧС России к совещанию с президентом РФ Владимиром Путиным, которое пройдет во вторник в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

"Из федерального бюджета перечислены в бюджет Амурской области и в полном объеме выплачены гражданам 291 млн 960 тыс. рублей. Из резервного фонда Амурской области проведены выплаты на общую сумму 101 млн 240 тыс. рублей, Хабаровского края - 8 млн 828 тыс. рублей, Приморского края - 17 млн 200 тыс. рублей. Из муниципальных бюджетов проведены выплаты на общую сумму 12 млн 120 тыс. рублей", - говорится в докладе.

При этом на рассмотрении правительства РФ находится обращение губернатора Амурской области Василия Орлова к президенту о выделении 1 млрд 151 млн рублей из федерального бюджета на строительство и ремонт жилья.