Комитет по градостроительству Санкт-Петербурга утвердил проект памятника Даниилу Гранину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал доработанный проект памятника писателю Даниилу Гранину и разрешил его воплотить. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Владимир Григорьев.

"Проект согласован. Доработанный проект памятника Гранину нам представили, мы его утвердили. Постамент, по которому были замечания, доработан, он стал лаконичным, он представляет собой каменный куб и благоустроенную территорию, отделанную гранитом, с подпорной стенкой", - сказал Григорьев.

Памятник Гранину будет установлен на Дальневосточном проспекте около культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей имя писателя. В июне жюри международного открытого творческого конкурса выбрало с учетом мнения дочери Гранина эскиз, который будет реализован. Дочь писателя Марина Чернышева-Гранина объяснила свой выбор тем, что скульптурный портрет, предложенный Евгением Бурковым, имеет большое сходство с писателем и отражает его характер.

1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения Гранина. Официальная программа к этой дате включает более 120 событий, большинство из которых проходят в Санкт-Петербурге. В их числе Международный книжный салон, а также многочисленные выставки, конференции, фестивали. Согласно данным городского комитета по культуре, около 100 городских мероприятий запланировали провести петербургские театры, музеи и библиотеки.