Спектакли детской студии развития в Перми собрали 173 тыс. рублей для фонда Хабенского

ПЕРМЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Спектакль "Маллот" по пьесе Эжена Ионеско "Жертвы долга" и спектакль-концерт "Мой плей-лист", которые показали дети из пермской студии творческого развития "Оперение/Соль", помогли собрать более 173 тыс. рублей для подопечных благотворительного фонда народного артиста РФ Константина Хабенского. Об этом во вторник сообщило министерство культуры Пермского края.

"Студия творческого развития "Оперение/Соль" собрала для подопечных благотворительного фонда Хабенского, борющихся с онкологией и тяжелыми заболеваниями головного мозга, 173, 1 тыс. рублей в рамках акции "Дети помогают детям". 520 человек собрались в Пермском академическом Театр-Театре на благотворительном показе. В первом отделении зрители увидели постановку "Маллот" по пьесе Эжена Ионеско "Жертвы долга", а во втором - новую работу студийцев, спектакль-концерт "Мой плей-лист" с главными хитами прошлого и нынешнего столетия", - сказано в сообщении.

Как рассказал журналистам куратор студии Вячеслав Чуистов, в акции они приняли участие в шестой раз, всего за это время в фонд Хабенского перечислено более 1 млн рублей. "Благотворительный взнос [на спектакль] составляет от 500 рублей. Почему 500 рублей? Это минимальная сумма, потому что все эти раковые заболевания, которым занимается фонд, они все в, основном, базируются на импортных лекарствах, тяжелые случаи лечатся за рубежом, а это валютные операции. Если мы сделаем меньше, то мы не сможем собрать нужную сумму", - пояснил он.

Благотворительный фонд Хабенского существует с апреля 2008 года, помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать всю необходимую медицинскую помощь. Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений, а также организует реабилитационные программы. Фонд уже помог сотням детей, а на сегодняшний день за 2019 год собрано более 245 млн рублей.