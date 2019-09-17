Путин рассказал историю деда Нетаньяху

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил работу израильского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод". Участникам организации он пересказал историю деда премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Ваш фонд является старейшим, это одна из наиболее влиятельных еврейских организаций уже на протяжении почти ста лет собирает пожертвования на строительство еврейского государства, на программы помощи еврейской диаспоре практически по всему миру, на поддержку полезных международных проектов в области общественной дипломатии, образования, науки, культуры", - обратился глава государства к участникам конгресса израильского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод". Путин отметил, что "в руководство фонда входят видные представители еврейского народа, бизнесмены, политики, религиозные деятели". Он приветствовал решение фонда провести нынешний форум в Москве.

По мнению российского лидера, "важно, что фонд многое делает для активизации контактов между народами России и Израиля, помогает расширять сотрудничество двух стран в политике, экономике, культурно-гуманитарной и других областях".

Путин поделился с участниками конгресса историей, которую рассказал ему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время последней встречи в Сочи на прошлой неделе. "Он мне рассказал о контактах его семьи с организацией, говорил, что "Керен ха-Йесод" - это организация, пользующаяся действительно большим авторитетом в мире, занимается очень важными, полезными и нужными для людей вопросами. Премьер-министр с теплотой вспоминал, что его дед - раввин - часто и активно выступал на мероприятиях "Керен ха-Йесод", он был прекрасным оратором, как сказал господин премьер-министр, и за красноречие его сравнивали даже со знаменитым еврейским поэтом Хаимом Бяликом", - сказал президент РФ. И добавил: "Дома, в семье Нетаньяху до сих пор хранится диплом фонда, который был вручен деду премьер-министра за вклад в деятельность организации".