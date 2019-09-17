Школа социального волонтерства в московском центре "Моя карьера" откроется 18 сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Тренинг "Осознанный подход к социальному волонтерству" состоится в Школе социального волонтерства, которая откроется 18 сентября в Москве в центре "Моя карьера". Программа рассчитана на тех, кто собирается стать волонтером, на руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В Москве 18 сентября откроется Школа социального волонтерства. В первый день состоится тренинг "Осознанный подход к социальному волонтерству". Участникам расскажут, где нужна волонтерская помощь, познакомят с реальным практическим опытом, смогут соотнести полученные знания с работой своей НКО", - сообщается на портале. Часть тренингов предназначена только для сотрудников НКО.

Курс "Социальное волонтерство: первые шаги" познакомит с азами, принципами и правилами социального волонтерства. Особое внимание будет уделяться социальным учреждениям, где нужна помощь добровольцев.

Второй курс "Школа координаторов волонтерских групп" нужен тем, кто хочет запустить и развивать собственный социальный волонтерский проект. Слушатели узнают, как создать волонтерскую группу в социальных учреждениях, как ею руководить. Темы "Я - руководитель: как управлять НКО?" и "Волонтерство в психоневрологических интернатах и пансионатах для ветеранов труда: обмен опытом" третьего и четвертого курсов рассчитаны на сотрудников НКО.

Участники познакомятся с реальным практическим опытом, смогут соотнести полученные знания с работой своей организации, и поговорят о том, как НКО организуют волонтерскую помощь в заведениях подобного рода. Также тренинг "Волонтеры и НКО: объединяя усилия" поможет правильно выстроить работу с волонтерами, грамотно ставить им задачи, создавать комфортную атмосферу в коллективе. Преподаватели объяснят, где искать волонтеров, как мотивировать их, справляться с эмоциональным выгоранием и многое другое, уточняется на портале мэра.

Для всех желающих курсы и тренинги бесплатные.